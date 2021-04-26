Evlenmek isteyenlere güzel haber: Devletten 12.000 TL çeyiz desteği
Devlet evlenmek isteyenlere 12.000 TL'lik çeyiz desteği sağlıyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Azami katkı 12 bin 37 lira. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor.
Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor.
Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor.
Azami katkı 12 bin 37 lira.
Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor.
İşte çeyiz hesabına ilişkin tutarlar:
Aylık ödemede alt sınır 207,66, üst sınır 2 bin 76 lira.
Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 31 bin 149 liraya kadar para yatırabiliyor.
Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 8 bin 693, 48-59 ay arası olanlar 10 bin 31, 60 ay ve üzeri olanlar 12 bin 37 liraya varan devlet katkısı alabiliyor.
5 yılda 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısından yararlanıyor.
YAŞ SINIRI VAR
● Hesabın 24 yaşını doldurmadan önce açılması gerekiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı, var mı? İşte masada yer alan konular...
- 27. dönem POMEM parkur ne zaman? Polislik sınavı ne zaman yapılacak? Gözler Polis Akademisinde...
- Bitcoin düşecek mi, yükselecek mi? Bitcoinde son durum ne? Uzman isimler açıklık getirdi...
- Ünlü oyuncudan veda paylaşımı geldi! Artık ATV ekranlarında olmayacak! Bu kez o isim...
- "Adaletin savunucusu, baltasının hakimiydi" Kuruluş Osman Turgut Alp geri dönecek mi? Müthiş ters köşe...
- Katılım sağlamak yetiyor! 26 gün için ek maaş imkanı! Aylık ödemenin yanında...
- Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? Akbank, İşbankası borsa kodu...
- ÖTV bilmecesi... Sıfır ve ikinci el arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi bu yıl gelir mi, var mı?
- Bankalar ardı ardına duyurdu! Ev alacaklara yüzde 1.37 oranında verilecek! Ziraat Bankası, Halkbank...
- Başvurana PTT üzerinden verilecek! Tek seferde 600 TL ödeme yapılıyor! İşte aranan başvuru şartları...
- 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan'da 15 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?
- Açıklama an meselesi... Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 SSK, Bağkur zamlı emekli ikramiyeleri ne kadar oldu?