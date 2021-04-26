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Evlenmek isteyenlere güzel haber: Devletten 12.000 TL çeyiz desteği

Devlet evlenmek isteyenlere 12.000 TL'lik çeyiz desteği sağlıyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Azami katkı 12 bin 37 lira. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Evlenmek isteyenlere güzel haber: Devletten 12.000 TL çeyiz desteği

Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor.

Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor.

Azami katkı 12 bin 37 lira.

Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor.

İşte çeyiz hesabına ilişkin tutarlar:

Aylık ödemede alt sınır 207,66, üst sınır 2 bin 76 lira.


Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 31 bin 149 liraya kadar para yatırabiliyor.


Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar 8 bin 693, 48-59 ay arası olanlar 10 bin 31, 60 ay ve üzeri olanlar 12 bin 37 liraya varan devlet katkısı alabiliyor.

5 yılda 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısından yararlanıyor.

YAŞ SINIRI VAR
● Hesabın 24 yaşını doldurmadan önce açılması gerekiyor.


● Katkı hesaplanırken evlilik tarihindeki birikim esas alınıyor.
● Devlet katkısı için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde bankaya başvurmak gerekiyor.

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