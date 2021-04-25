TOKİ kampanyasına kredi müjdesi! Bankalar sıraya girdi

TOKİ'de konutların aylık taksidi, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarından en düşük olanına göre artırılıyor.