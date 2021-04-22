Koronavirüs salgını sonrası ahşap evlere olan ilgi arttı! Talebe yetişemiyorlar

"AHŞAP EVİN M2 ARASI 2,5 BİN TL İLE 3 BİN TL CİVARINDA"

Yaptıkları ahşap evlerin fiyatından da bahseden Orhan Memiş, "Ahşap evi, hazır bir briket olarak düşünün. Bunu ne kadar çok çoğaltırsanız o kadar büyük bir ev sahibi olursunuz, ne kadar azaltırsanız o kadar küçük bir model elde edersiniz. Bizim kendi projelerimiz içerisinde bir tanesi mobil olmak üzere 30 m2, diğerleri 50, 70, 100 m2 ve bunların her birinin ikişer katlı olanı var. Bunlar hazır tip modeller. Yani hiçbir şeyle ilgilenmek istemeyen müşteriler için üretilen 5 modelimiz var. Onlar hangisini tercih ederse onu tedarik ediyoruz.