Havza OSB işsizliği ortadan kaldıracak! 3 bin 500’ün üzerinde kişiye istihdam sağlayacak

"HAVZA OSB'Yİ 10 BİN DÖNÜME ÇIKARACAĞIZ"

OSB'nin 10 bin dönüme çıkartılması için çalışma yürüttüklerini dile getiren Dağlı, "Havza OSB gerçekten çok avantajlı. Avantajı; burası 5. derece teşvik kapsamında. Yani iş adamlarına, müteşebbislere çok büyük oranda SSK, vergi, KDV gibi muafiyetler ve kolaylıklar ile indirimler sağlanıyor. Sanayicilerimiz bunları çok yakinen takip ediyor. Bunun haricinde ana arter üzerindeyiz. Tüm lokasyonlara çok yakınız. Orta Anadolu'ya, tüm Karadeniz'e ve Ankara istikametine önemli bir noktadayız. Bunlar gerçekten çok önemli. İnşallah bunlar artarak devam edecek. Bizim avantajımız; Havza OSB'de şu anda 960 dekar yeri hemen hemen doldurduk. Ancak çevremizde çok güzel bir arazi var. Sanayinin kurulmasına uygun, tarıma da çok uygun olmayan elverişli bir arazimiz var. Burayı biz 10 bin dönüme kadar çıkarma imkanımız var. Konuyla alakalı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile görüşmeler, OSB Genel Müdürlüğü ile devam ediyor. Olumlu bir seyir izliyor. Bunu da başardığımızda 10 bin dönüme çıkaracağız. Havza OSB bölgenin tam ortasında çok güzel bir cazibe merkezi olarak sanayinin tam ortasında olacak. Burada katma değeri yüksek ürünler üretiliyor. Gemi makineleri dedik. Kenevir ile ilgili de üretim yapılıyor. Üretim Vezirköprü'de, sanayileşme bu OSB'de olacak. Bu manda kenevirde çok büyük bir gelecek var. Bunları hep birlikte başaracağız. Şu anda yıldızı parlayan bir noktadayız. Şu an bir hayal gibi geliyor ama 6 ay önce inşaat halindeki binaları gördüğümde burada hiçbir şey yoktu. Bazı yerleri gördüğümüzde yüksek istinat duvarları yapıldığını, sanayicilerin bunları güzel bir şekilde yaptığını da görüyoruz" açıklamasında bulundu.