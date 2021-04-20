Tarih açıklandı! Galata Wind ne zaman işlem görecek? GWİND halka arz sonuçları açıklandı mı?

Galata Wind ne zaman işlem görecek? Galata Wind Enerji paylarının birincil halka arzı Garanti BBVA Yatırım'ın lider olduğu bir konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirildi. 15-16 Nisan tarihleri arasında Galata Wind'in mevcut ortağı Doğan Holding Şirketler Grubunu A.Ş.'nin sahip olduğu 133 milyon 697 bin 870 TL nominal değerli paylar halka arz edildi. Talep toplama sürecinin ardından gözler hisselerin işlem göreceği tarihe çevrildi. Peki, Galata Wind ne zaman işlem görecek? GWİND halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte haberin detayları...

GALATA WİND HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Galata Wind halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Söz konusu halka arzda işlem görme tarihi belli oldu.

GALATA WİND BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Galata Wind Enerji'nin Borsa İstanbul'da 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacağı bildirildi.