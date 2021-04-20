GSS prim borcu olana müjde! Yeni bir sayfa açıldı
GSS prim borcu olanlara güzel haber! Hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar için yeni bir sayfa açtı. Torba yasa ile bu borçlardan kurtulma imkanı sağlandı. 31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 30 Nisan'a kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek. Bu kişilerden gecikme cezasıfaizi ya da enflasyon farkı alınmayacak. Sadece anaparayı ödeyerek geçmiş dönem borçlarından kurtulacaklar.
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Hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar için yeni bir sayfa açtı. Torba yasa ile bu borçlardan kurtulma imkanı sağlandı. 31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 30 Nisan'a kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek. Bu kişilerden gecikme cezasıfaizi ya da enflasyon farkı alınmayacak. Sadece anaparayı ödeyerek geçmiş dönem borçlarından kurtulacaklar.