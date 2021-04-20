20 Nisan 2021, Salı
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GSS prim borcu olana müjde! Yeni bir sayfa açıldı

prim borcu olanlara güzel haber! Hükümet, (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar için yeni bir sayfa açtı. Torba yasa ile bu borçlardan kurtulma imkanı sağlandı. 31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 30 Nisan'a kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek. Bu kişilerden gecikme cezasıfaizi ya da enflasyon farkı alınmayacak. Sadece anaparayı ödeyerek geçmiş dönem borçlarından kurtulacaklar.

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Giriş Tarihi: 20.04.2021
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GSS prim borcu olana müjde! Yeni bir sayfa açıldı

Hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar için yeni bir sayfa açtı. Torba yasa ile bu borçlardan kurtulma imkanı sağlandı. 31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 30 Nisan'a kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek. Bu kişilerden gecikme cezasıfaizi ya da enflasyon farkı alınmayacak. Sadece anaparayı ödeyerek geçmiş dönem borçlarından kurtulacaklar.

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