Emekliye 492 TL ek gelir! Memurlara zamlı aile yardımı
Son dakika haberine göre; Memurlar Temmuz’da aile yardımını zamlı almaya hazırlanırken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Talep hayata geçerse, 2 çocuklu emekliye aylık 492 lira ek gelirin yolu açılacak.
EKONOMİ Takvim
Temmuz'da memurların hem maaşları hem de aile yardımları artacak.
Her ay verilen aile yardımı ödemeleri, maaşlar gibi en az yüzde 3 zamlanacak.
Enflasyon tahminlerine göre zam yüzde 7.09'a çıkabilecek.
Eş yardımı 376,83 liradan 403,55 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 82,90 liradan 88,77 liraya, 6 yaş üstü için 41,45 liradan 44,38 liraya yükselecek.
Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, aylık 459 lira yerine 492 lira aile yardımı almaya başlayacak.
Memurlar artışı merakla beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.
Memur konfederasyonları da bu talebi Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşmeye taşımaya hazırlanıyor.
Konuyla ilgili verilecek karar merakla bekleniyor.
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