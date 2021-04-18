Başvurular e-Devlet'ten: İhtiyaç sahiplerine 1.000 TL verilecek
Devletten ihtiyacı olana 1.000 TL destek. Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşlara verilen sosyal yardımlar 60 milyar lirayı aştı. E-devletten başvuran muhtaç ailelere 1.000 TL veriliyor.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart'ta görülürken, bu tarihten itibaren salgın nedeniyle zor durumda kalanlara birçok yardım yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Sosyal Koruma Kalkanı' kapsamında yapılan yardımların miktarını bildirdi.
Paylaşımda yer verilen tabloya göre Sosyal Destek Programı Faz 1'de 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2'de 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz 3'de 2 milyar 61 milyon 527 bin lira ödendi.
Vatandaşlar bu destek için e-devletten başvurabiliyor. "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında ise 2 milyar 77 milyon 365 bin lira destek sağlandı.
Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 765 bin 541 çalışana 31 milyar 563 milyon 334 bin 292 lira, Nakdi Ücret Desteği ile 10 milyar 240 milyon 917 bin 966 lira ödendi.
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