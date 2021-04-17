İngiltere’deki Türk iş insanı Mehmet Yaşar yatırımlarına devam ediyor

The Munch, Buy Save, British Express ve Shenel's markalarının yönetiminde olan iş insanı Mehmet Yaşar, yurt dışında yaşamak ve iş kurmak isteyenler için önerilerde bulundu. Yaşar "Başka bir ülkede yaşamak ve iş kurmak isteyenler, farklı bir kültüre adapte olmaları gerektiğini unutmasınlar. Adaptasyon süreci başlangıçta aşılması gereken zor süreçlerdir. Ülkeyi ve insanlarını tanımak, ticaret dinamiklerini öğrenmek için çaba gösterilmelidir. Eğer gideceği ülkenin dilini bilmiyorlarsa önceden hazırlık yapmaları en azından başlangıç seviyesinde dil öğrenmelerini tavsiye ederim." İfadelerini kullandı.

Yurt dışında İş kurmak isteyenler için devam eden Pianta Group'un kurucusu iş insanı Mehmet Yaşar "Ticaret yapmak ve bir girişimde bulunmak disiplinli bir çalışma gerektirir. Disiplinli ve dürüst bir çalışma ile ulaşılamayacak bir hedef yoktur. İş kurmak istenen ülkenin ticaret kuralları hakkında araştırma yapmak, uzman kişilerden bilgi almak önemlidir. Örneğin bazı ülkelerde iş kurmak isteyenler için teşvikler uygulanıyor. Çalışacağınız sektör hakkında da araştırma yapmak önemlidir. Hedef kitleniz ile ilgili yapacağınız Pazar araştırması size izleyeceğiniz yol hakkında bilgi verecektir. Tabi en önemli noktalardan biri de bütçenizi doğru belirlemektir. Girişimlerde en sık karşılaştığım hata bütçe sorunlarıdır" açıklamalarında bulundu.