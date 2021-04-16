İş insanı Basri Tokgöz’den Başkan Erdoğan’ın “Dolar bozun” çağrısına destek

Basri Tokgöz "Dolar şuanda bulunduğumuz şartlarda iyi bir yatırım aracı değildir. Ülkemizin şartlarında dolara yatırımı yapmak, dolar almak milli menfaatlerimizi olumsuz etkiliyor. Bu nedenle herkesin ellerindeki doları bozdurması gerekiyor. Doların yükselmesiyle kimse kar etmez. Doların yükselmesi, TL'nin değer kaybetmesi demek. Birikimlerininizi korumak için vadeli olarak bankada tutabilirsiniz. Altına yatırım yapmak isteyenler, altınlarını yastık altında değil, bankalarda tutabilirler. Bu durum kayıt dışılığın önüne geçer" açıklamaların da bulundu.

Yatırım yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Basri Tokgöz "Yatırım yapmak isteyenler birikimlerini 2. el araç alarak değerlendirebilir. 2. El araçlarda her ay %10'luk bir artış söz konusudur. Şuan yatırım araçlarına güveninin söz konusu olmadığını düşünürsek, araç almak karlı bir iş olabilir" dedi.

Basri Tokgöz, duyarlılığı ile tanınan iş inşaları arasında dikkat çekiyor. Her zaman yaptığı yardımlar ve toplumsal konularda farkındalık yaratan açıklamaları ile gündeme gelen Tokgöz "Günlük hayatımda çevreye duyarlı, yardımlaşmayı seven bir insan olmak için elimden geleni yapıyorum. Özellikle yardımlaşmanın daha fazla vurgulandığı Ramazan ayında çevremizdeki insanlara karşı ve hayvanlara karşı daha duyarlı olmalıyız" dedi.