Dünya Türkiye ekonomisini övdü ABD'li firma dolarla tehdit etti
Dünya genelinde Çin'den sonra başarılı bir büyüme gösteren tek ülke olan Türkiye'nin ekonomisi yeniden hedef alındı. Fitch Ratings Türkiye'nin büyümeye ve TL'yi değerlendirmeye devam edeceğini belirtirken, ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley haddini aşarak kur tehdidinde bulundu.
Piyasalar Merkez Bankası'nın 15 Nisan'daki faiz kararına kilitlenmişken ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'den skandal bir açıklama geldi. Morgan Stanley, tehdit gibi açıklamasında "Merkez'in erken faiz indirimine gitmesi durumunda dolar/TL'nin 9.50-10 seviyesini test edebilir" ifadelerini kullandı.
Dolar/TL yeni haftaya yukarı yönde başladı. Geçtiğimiz hafta 8,15 seviyelerinde yatay seyirle başlayan dolar kuru bu sabah 8,18 liradan başladı.
Dolar/TL şu dakikalarda 8,20 liradan işlem görüyor.
Yeni haftaya da yükselişle başlayan dolar/TL, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 8,2010 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 primle 9,7450'den, sterlin/TL yüzde 0,5 artışla 11,2720'den satılıyor.
Analistler, artan yeni tip corona virüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler ile dolar endeksindeki yükselişin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi. Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 92,3 seviyesinde bulunuyor.
FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Başkan Tayyip Erdoğan'ın piyasaları kargaşaya sürükleyen ani bir kararla atadığı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB'nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.
Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 14 ekonomistten 5'i ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 7'i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, iki kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü.
ABD'Lİ YATIRIM BANKASI MORGAN STANLEY'DEN HADSİZ FAİZ TEHDİDİ
Piyasalardaki genel beklenti ve fiyatlama TCMB'nin politika faizini sabit tutacağı şeklinde. TCMB metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip ediliyor. Bankacılar TCMB'nin beklentilerin aksine erken bir faiz indirimine gitmesi ihtimalinde ise TL'nin sert değer kaybı yaşamasına kesin gözüyle bakıyorlar.
Morgan Stanley bu senaryoda dolar/TL'nin 9.50-10 seviyesini test etmesini bekliyor. Yatırım bankası TCMB'nin bu hafta sıkılaştırma yanlısı bir söylem ya da yönlendirme yapması halinde ise dolar/TL'nin 7.75-8.00 bandına düşebileceğini bekliyor.
BORSA'YA DİKKAT ÇEKTİ
Ahlatcı Yatırım tarafından paylaşılan teknik analizde endeksin önceki işlem gününü yüzde 0,77 düşüşle 1.382,50 seviyesinde tamamladığı hatırlatılarak, "Toplam işlem hacmi 14,4 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, sanayi endeksi yüzde 1,29 düşüş yaşadı.
Dün açılışın ardından kısa süre 1.400 üzerini denese de tekrar bu seviye altına geçiş yaparak yine satış baskısına maruz kalan endeks kapanışı arka arkaya beşinci günde de satıcılı kapattı.
Ayrıca Perşembe günkü TCMB faiz kararı ve beklenen kabine değişikliği ile artan vakalar sonucu kabine toplantısı sonrası önlemlerin artırılıp artırılmayacağı piyasaların takibinde olmaya devam ediyor ve endekste baskı yaratıyor. Endekste bugün 1.370-1.360 aralığı izleyeceğimiz destek bölgesi olacak. Bu bölge üzerinde gün kapanışı gerçekleşirse tepki alımları zayıf da olsa gelebilir.
Yukarıda ise 1.395 ilk direnci yine takibimizde olacak. Burası aşılamadığı sürece aşağı yönlü eğilimler etkili olabilir. 1.395 üzerinde ise 1.408 ve 1.415 seviyeleri takibimizde olacak." ifadelerine yer verildi.
FLAŞ DOLAR YORUMU
Işık Menkul tarafından paylaşılan notta şu ifadeler kullanıldı:
Son zamanlarda dikkatle takip ettiğimiz 8.22-8.09 yatay kanalının üst bandını dün test eden dolar/TL kuru, akabinde gelen geri çekilmelerle 8.1450 seviyesine yakın kapanış gerçekleşti.
Şu an için yine, dünkü kapanış seviyesine yakın seyreden kurda, bugün de öncelikli olarak 8.22-8.09 bandını takipte olacağız. 8.22'in kalıcılıkla aşılması halinde 8.28 direnç bölgesi, 8.09'un altına kalıcılıkla inilmesi halinde ise 8.04-7.99 destek bariyeri bir kez daha izlemeye alınabilir. Altın İnfo Yatırım tarafından paylaşılan notta geçen hafta dolar endeksinde gevşeme hareketleri ve ABD hazine tahvil faizlerinde yaşanan aşağı yönlü hareketlenmeler ile birlikte altın fiyatlarında toparlanma hareketleri gerçekleştiği hatırlatıldı.
Yeni haftada ise altın fiyatlarında gevşeme hareketleri yaşandığı belirtilen notta, "Yeni haftaya başlarken FED Başkanı Powell'ın bir TV programında ABD ekonomisine yönelik yaptığı değerlendirmeler izlendi.
Powell ABD ekonomisinin çok daha hızlı büyümeye başlayacağını, istihdamın hızlanmasını beklediklerini ve ekonominin dönüm noktasında olduğunu belirtti.
Bu iyimser mesajlar altın fiyatları üzerinde baskılar oluşturdu. Bununla birlikte piyasalar ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu takip etti.
Raporda ABD federal hükümetinin bütçe açığı mart ayında 660 milyar dolar olarak belirtildi. Diğer yandan ABD Başkanı Biden, 2.3 trilyon dolarlık altyapı paketini hem Cumhuriyetçi hem Demokrat Kongre üyeleri ile bir araya gelerek görüştü.
Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, görüşmenin iyi bir fikir alışverişi niteliği taşıdığı belirtildi. Ons altın grafiğini teknik olarak incelediğimizde 1745.75 – 1760.45 – 1781.50 seviyeleri direnç noktaları olarak 1720.96 – 1700.88 – 1680.43 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir." denildi.
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