Dünya Türkiye ekonomisini övdü ABD'li firma dolarla tehdit etti

Ayrıca Perşembe günkü TCMB faiz kararı ve beklenen kabine değişikliği ile artan vakalar sonucu kabine toplantısı sonrası önlemlerin artırılıp artırılmayacağı piyasaların takibinde olmaya devam ediyor ve endekste baskı yaratıyor. Endekste bugün 1.370-1.360 aralığı izleyeceğimiz destek bölgesi olacak. Bu bölge üzerinde gün kapanışı gerçekleşirse tepki alımları zayıf da olsa gelebilir.

Yukarıda ise 1.395 ilk direnci yine takibimizde olacak. Burası aşılamadığı sürece aşağı yönlü eğilimler etkili olabilir. 1.395 üzerinde ise 1.408 ve 1.415 seviyeleri takibimizde olacak." ifadelerine yer verildi.