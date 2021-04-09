Milyonlarca çalışan için harekete geçildi! Kod-29 düzenlemesinin detayları belli oldu | İşte yeni kodlar...

ORTALAMA 17 BİNDEN 15 BİNE İNDİ

SGK birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığına dikkat çekti. SGK genelgesinde yapılan değişiklikle ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlendi. SGK açıklamasında, "Mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi birbirinden farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir" denildi. Kod-29 kullanılarak çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığı yönündeki iddialara karşılık açıklamada, "Fesih kısıtından önceki dönemde aylık ortalama 17 bin çalışanın işten ayrılış nedeni 'Kod-29' olarak bildirilmiş iken fesih kısıtından sonraki dönemde bu sayı aylık ortalama 15 bin kişidir" denildi.