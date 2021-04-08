Yeni yılda yeni imkanlar geliyor: Emekliye en az 2.000 TL!
Emekli maaşında flaş gelişme....2019'da bin, 2020'de bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığında bu yıl yeni artış beklentisi var. Emekliler, bu yılki asgari ücrete 500 lira artış yapıldığına dikkat çekerek, "Emeklilerde de en düşük aylık 500 lira yükseltilsin" çağrısı yapıyor.
Ülkemizde emekliler son yıllarda pek çok önemli imkana kavuştu.
Bayram ikramiyesi ve promosyon gibi ek gelir imkanları hayata geçilirken, emekli aylıklarında da iyileştirmelere imza atıldı.
En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin, 2020'de de bin 500 liraya yükseltildi.
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında yürürlüğe giren düzenlemeyle emeklilere en az bin 500 lira ödenmeye başlanırken; taban aylıkta bu yıl da bir artış yapılması beklentisi bulunuyor.
DUL-YETİM DE ALIR
Emekliler, bu yılki asgari ücrete 500 lira artış yapıldığına dikkat çekerek, "Emeklilerde de en düşük aylık 500 lira yükseltilsin" çağrısı yapıyor.
Bu talepler hayata geçerse, emeklilere ek ödeme dahil 2 bin liranın altında maaş ödenmeyecek.
Ek ödeme dahil kazancı 2 bin liradan az olanların geliri 2 bin liraya tamamlanacak.