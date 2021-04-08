Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan "istihdam" açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da Karayolları Genel Müdürlüğü 71. Bölge Müdürleri Genel Toplantısı Kapanış Değerlendirmesi Törenine katıldı.

Karayollarının 2003-2020 yılları arasında GSYH'ye 102 milyar dolarlık katkı sağladığını belirten Karaismailoğlu, Karayollarının her yıl 7 milyar dolar kazanç sağladığını kaydetti.

"KARAYOLLARIMIZ 2003-2020 YILLARI ARASINDA GSYH'YE 102 MİLYAR DOLARLIK KATKI SAĞLADI"

Bakan Karaismailoğlu, 18 yıl önce 2003 yılında, ülkede başlayan "yeni ulaşım ve iletişim çağı"nın, yenilenme ve dönüşüm süreciyle devam ettiğini belirterek; şöyle konuştu:



"Bugüne kadar yaptığımız yatırımlar şimdiden ülkemizin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası'na yüzde 3'lük katkı yapmıştır. Ayrıca yılda 1 milyondan fazla vatandaşımıza da istihdam olanağı tanımıştır. Karayollarımıza baktığımızda 2003-2020 yılları arasında gayri safi yurtiçi hasılaya 102 milyar dolarlık bir katkı görüyoruz. Üretime 224 milyar dolarlık etkimiz olurken, yıllık yaklaşık 425 bin insanımıza da istihdam imkânı sunmuşuz. Yaptığımız ulaştırma ve haberleşme yatırımları toplam yıllık 14,5 milyar dolarlık tasarruf sağlarken Karayollarımız her yıl 7 milyar doların kazanç hanemize yazılmasına imkân vermiştir."

"ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BİR İSTİHDAM DEVİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bir istihdam devi olduğuna vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, 2021-2023 yılları arasında yatırımlara hız verileceğinin de altını çizdi. Karaismailoğlu, "207,6 milyar TL'lik bir yatırım miktarı ile doğrudan yaklaşık 200 bin, dolaylı ve doğrudan toplamı olarak 895 bin istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bu yatırım miktarının Gayri Safi Yurt içi Hasılamıza 176 milyar 307 milyon 199 bin lirayı aşkın bir katkısı olurken, yıllık üretime etkisinin de 392 milyar TL'yi aşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"KANAL İSTANBUL'UN TAMAMLANMASIYLA MARMARA BÖLGESİ AVRASYA'NIN MERKEZİ OLACAK"

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili de konuşan Bakan Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un tamamlanmasıyla Marmara Bölgesi'nin, limanları, lojistik bölgeleri, demiryolu bağlantıları, Marmaray ve büyüyen endüstrisi ile birlikte Avrasya'nın merkezi olacağını kaydetti. Karaismailoğlu, "İstanbul'un Kuzeyi ise Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, ticari limanları, Kuzey Marmara Otoyolu ve demiryolu bağlantıları ve lojistik üsleriyle birlikte dünyanın en önemli lojistik merkezi haline gelecektir" ifadelerine yer verdi.



"6 KESİMDEN OLUŞAN KUZEY MARMARA OTOYOLU 7 MİLYAR 950 MİLYON DOLARA MAL OLDU"

Dünya ticaretinin kavşak noktası olacak Marmara Bölgesini çepeçevre saran çok modlu ulaşım ağının da tamamlama noktasına gelindiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Marmara Otoyol Ringi ile etkileşim halinde olan ve sanayi ve ticaretin yüzde 65'inin gerçekleştiği, nüfusumuzun yüzde 37'sini barındıran 9 ilimizi birbirine bağlıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolumuz da Tekirdağ Kınalı'dan Sakarya Akyazı'ya kadar Marmara Bölgesi'nin kuzey hattını oluşturan dev bir projemiz. Büyük bölümü kullanımda olan projemizin İstanbul'un trafik yükünü azaltan transit bir hat olarak şimdiden önemli faydalarını görmeye başladık. 6 kesimden oluşan Kuzey Marmara Otoyolu 7 milyar 950 milyon dolara mal oldu" dedi.