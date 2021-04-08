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Ayasofya Camisi için özel çay üretilecek! Düğmeye basıldı

Son dakika haberine göre; Türk çayının dünyaya açılması için düğmeye basıldı. 223 ülkede tanıtım atağı başlatıldı. 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camisi için özel çay üretilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2021
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Ayasofya Camisi için özel çay üretilecek! Düğmeye basıldı

Türk çayının dünyaya açılması için düğmeye basıldı. 223 ülkede tanıtım atağı başlatıldı. Geçen yaz aylarında ibadete açılan için özel bir girişim daha yapılıyor. Ayasofya adını taşıyan çayın önümüzdeki günlerde piyasaya sunulması bekleniyor.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, özel tasarım ve gramajlarıyla prestij çayların önemli turizm destinasyon alanları ve marka yerlerin isimlerini aldığını belirterek, "Bazı markalarımızı bu yer adlarıyla isimlendirdik. Bunların arasında sırasıyla , , , Palandöken, Kafkasör, Elekaltı, Elekaltı, , Farabi ve Keyif çayları var. Bu yeni ürünlerimiz piyasaya çıkmak üzere" dedi.




223 ÜLKEYE TANITIM
TBMM KİT Komisyonu ÇAYKUR'un hesaplarını ele aldı. ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yurtdışındaki büyükelçilik, konsolosluk, ticari ataşelik ve müşavirlik gibi 223 adet farklı noktaya yazılarla ulaştıklarını belirterek, "Bulundukları ülkelerde çalışabileceğimiz yerli, yabancı fark etmeksizin ulaşabileceğimiz ticari partner, temsilcilerle bağlantı kurabilme veya bir araya gelebilmek için iletişim ve irtibat destekleri istedik" diye konuştu.



PAKİSTAN'A İHRACAT
ve 'dan 200 bin tona yakın çay ithal eden 'a dökme veya paketli çay satışı için çalışma yaptıklarını anlatan Alim, "Bu düşüncemiz gerçekleşirse finansman yükümüzün ve buna bağlı olarak stok miktarımızın rahatlamasına katkı sağlayacak" dedi.



ÇAY ATIKLARI DEĞERLENDİRİLİYOR
'yle yılda 10 bin ton çay atığı işleme ve bin ton ekstra üretim kapasiteli tesisin deneme üretimlerinin tamamlandığını belirten Alim, "En kısa sürede üretime başlanacak. Rize Belediyesi'yle yaptığımız protokolle de çay atıkları değerlendirilecek" dedi.

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