Ayasofya Camisi için özel çay üretilecek! Düğmeye basıldı

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, özel tasarım ve gramajlarıyla prestij çayların önemli turizm destinasyon alanları ve marka yerlerin isimlerini aldığını belirterek, "Bazı markalarımızı bu yer adlarıyla isimlendirdik. Bunların arasında sırasıyla Ovit, Ayder, Trabzon Uzungöl, Erzurum Palandöken, Artvin Kafkasör, Kemalpaşa Elekaltı, Tirebolu Elekaltı, İstanbul Ayasofya, Farabi ve Keyif çayları var. Bu yeni ürünlerimiz piyasaya çıkmak üzere" dedi.