6 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak evde bakım yardımı yapılıyor. Bu sene itibarıyla zamlanan evde bakım yardımından binlerce kişi faydalanıyor. Nisan ayına girmemiz ile birlikte gözler bu ayki ödemelere çevrildi. Peki, 6 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Güncel liste yayımlandı mı? İşte haberin detayları...

6 NİSAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, Nisan ayına ilişkin evde bakım yardımı ödemeleri henüz gerçekleşmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları, her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştiriliyor. Nisan ayı ödemeleri başladığında ahaber.com.tr'den güncel listeye ulaşabilirsiniz.