Son dakika: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

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