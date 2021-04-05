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Son dakika: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Son dakika: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

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