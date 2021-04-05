Son dakika: MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
EKONOMİ DHA
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.