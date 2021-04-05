Gaziantep-Erbil uçak seferleri 15 Mayıs'ta başlayacak
Gaziantep ile Irak'ın Erbil kenti arasında 15 Mayıs'tan itibaren uçak seferlerinin başlayacağı bildirildi. THY, haftada 3 gün söz konusu hatta sefer düzenleyecek.
EKONOMİ AA
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Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ve bölgenin ekonomisi, sanayisi, ticareti ve turizmi açısından önem arz eden Gaziantep-Erbil uçak seferlerine mayıs ayında başlanacak.
THY, 15 Mayıs itibarıyla haftada 3 gün söz konusu hatta sefer düzenleyecek.