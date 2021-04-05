05 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Gaziantep-Erbil uçak seferleri 15 Mayıs'ta başlayacak

Gaziantep-Erbil uçak seferleri 15 Mayıs'ta başlayacak

ile 'ın kenti arasında 15 Mayıs'tan itibaren uçak seferlerinin başlayacağı bildirildi. , haftada 3 gün söz konusu hatta sefer düzenleyecek.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 05.04.2021
ABONE OL
Gaziantep-Erbil uçak seferleri 15 Mayıs'ta başlayacak

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ve bölgenin ekonomisi, sanayisi, ticareti ve turizmi açısından önem arz eden Gaziantep-Erbil uçak seferlerine mayıs ayında başlanacak.

THY, 15 Mayıs itibarıyla haftada 3 gün söz konusu hatta sefer düzenleyecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
THY yine Avrupada lider! THY YİNE AVRUPA'DA LİDER!
THY yine Avrupada lider! THY YİNE AVRUPA'DA LİDER!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA