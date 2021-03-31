31 Mart 2021, Çarşamba
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Ekonomiye güven artıyor! Mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi açıklandı!

Son dakika haberi... TÜİK mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik Şubat ayında 95,8 iken, Mart ayında yüzde 3.3 oranında artarak 98.9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi),hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2021
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Ekonomiye güven artıyor! Mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi açıklandı!

Ekonomik Şubat ayında 95,8 iken, Mart ayında %3,3 oranında artarak 98,9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi),hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



endeksi bir önceki aya göre Mart ayında %2,5 oranında artarak 86,7 değerini, endeksi bir önceki aya göre %1,4 oranında artarak 110,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %5,1 oranında artarak 105,5 değerini, güven endeksi %0,2 oranında artarak 109,2 değerini aldı. endeksi ise %4,0 oranında azalarak 79,8 değerini aldı.

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