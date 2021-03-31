Ekonomiye güven artıyor! Mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi açıklandı!





Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mart ayında %2,5 oranında artarak 86,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %1,4 oranında artarak 110,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %5,1 oranında artarak 105,5 değerini, perakende sektörü güven endeksi %0,2 oranında artarak 109,2 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise %4,0 oranında azalarak 79,8 değerini aldı.

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