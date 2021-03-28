Kısa çalışana izin ve maaş olanağı!
Kısa çalışma ödeneği 31 Mart'ta bitecek. İşçilerin kısa çalışmada oldukları sürenin yıllık izin hesaplamasında kullanılıp kullanılmadığı tartışma konusu oluyor. İş Kanunu'nun 55. maddesi yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan günleri belirliyor. Bu maddenin j bendine baktığımızda işveren tarafından verilen diğer izinler ve kısa çalışma süreleri ifadesi yer alıyor.
Kısa çalışma ödeneği 31 Mart'ta bitecek. İşçilerin kısa çalışmada oldukları sürenin yıllık izin hesaplamasında kullanılıp kullanılmadığı tartışma konusu oluyor.
İş Kanunu'nun 55. maddesi yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan günleri belirliyor.
Bu maddenin j bendine baktığımızda işveren tarafından verilen diğer izinler ve kısa çalışma süreleri ifadesi yer alıyor.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Buna göre sadece işveren tarafından verilen ücretsiz izin günleri de yıllık izin hatta kıdem tazminatı hesabında kullanılabiliyor.
Yine kısa çalışma ödeneği alınan günlerde hem kıdem tazminatı hesabında hem de yıllık izin hesabında kullanılacak.