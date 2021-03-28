28 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kısa çalışana izin ve maaş olanağı!

Kısa çalışana izin ve maaş olanağı!

Kısa çalışma ödeneği 31 Mart'ta bitecek. İşçilerin kısa çalışmada oldukları sürenin yıllık izin hesaplamasında kullanılıp kullanılmadığı tartışma konusu oluyor. 'nun 55. maddesi hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan günleri belirliyor. Bu maddenin j bendine baktığımızda işveren tarafından verilen diğer izinler ve kısa çalışma süreleri ifadesi yer alıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.03.2021
ABONE OL
Kısa çalışana izin ve maaş olanağı!

Kısa çalışma ödeneği 31 Mart'ta bitecek. İşçilerin kısa çalışmada oldukları sürenin yıllık izin hesaplamasında kullanılıp kullanılmadığı tartışma konusu oluyor.

İş Kanunu'nun 55. maddesi hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan günleri belirliyor.

Bu maddenin j bendine baktığımızda işveren tarafından verilen diğer izinler ve kısa çalışma süreleri ifadesi yer alıyor.

Buna göre sadece işveren tarafından verilen ücretsiz izin günleri de yıllık izin hatta kıdem tazminatı hesabında kullanılabiliyor.

Yine kısa çalışma ödeneği alınan günlerde hem kıdem tazminatı hesabında hem de yıllık izin hesabında kullanılacak.

Ayrıca kısa çalışma ödeneği alınan günler ileride alınacak işsizlik maaşı günlerinden de düşürülmeyecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA