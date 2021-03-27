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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı!

Son dakika haberine göre , Ramazan ayı öncesinde temel gıda gereksinimleri için kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 183,2 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

EKONOMİ DHA
Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı!

Bakan Selçuk, yazılı açıklama yaparak SYDV tarafından ulaştırılan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Selçuk, "Her il ve ilçede kurulu bulunan SYDV'lerce, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardımı yapıyoruz. Buna ek olarak her yıl Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz" dedi.



Gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın Ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda SYDV'lere toplam 183,2 milyon TL tutarında kaynak aktardıklarını kaydetti.

Selçuk, aktarılan paranın, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYDV'lerin titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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