Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı!

Bakan Selçuk, "Her il ve ilçede kurulu bulunan SYDV'lerce, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardımı yapıyoruz. Buna ek olarak her yıl Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz" dedi.





Gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın Ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda SYDV'lere toplam 183,2 milyon TL tutarında kaynak aktardıklarını kaydetti.