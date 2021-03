Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, elektronik haberleşme sektöründe 2020 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, hem 2020 yılına hem de yılın son çeyreğine ait verileri açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yılın son çeyreğine ilişkin hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu" kapsamında değerlendirmede bulunan Bakan Karaismailoğlu, ekonominin tüm alanları için 2020 yılındaki en belirleyici unsurun Covid-19 salgını olduğunu, yılın neredeyse tamamına etki eden Covid-19 salgınında en çok öne çıkan sektörlerin başında elektronik haberleşme sektörünün geldiğini vurguladı. Karaismailoğlu, sektörün salgın döneminde ekonomik ve sosyal hayatın yanı sıra, eğitim kabiliyetinin uzaktan da olsa sürdürülebilmesi için anahtar bir rol oynadığını aktardı.



"SEKTÖRDEKİ TÜM OPERATÖRLERİN YATIRIMLARI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 30 ARTTI"

2020 yılı dördüncü çeyreğinde 20,7 milyar TL'ye ulaşan elektronik haberleşme sektöründeki operatör gelirlerinin yıl toplamında bir önceki yıla göre yüzde 15,6'lık artışla 77,1 milyar TL'yi geçtiğini, bu rakamın sektör büyümesinin devam ettiğini gösterdiğini ve elektronik haberleşme sektörü operatörleri için de olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, mobil operatörler özelinde bakıldığında da operatör gelirlerinin yüzde 13,7 oranında arttığını, Türk Telekom ve mobil operatörler dışında kalan diğer operatörlerin net satış gelirlerinin 2020 yılında 19,5 milyar TL'yi geçerek bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21,7 artış gösterdiğini kaydetti.



2020 yılı sonunda oluşan rakamlara bakıldığında Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde sektörde yapılan yatırım tutarının bir önceki yıla göre yüzde 27'den fazla artarak 13 milyar TL'ye ulaştığını, sektördeki tüm operatörlerin yatırımlarının ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak 16,7 milyar TL'ye yaklaştığına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, yatırımlardaki bu artışın genişbantın yaygınlaşması, fiber altyapıların ülke çapında erişilebilir olması, 5G ve ötesi teknolojilere geçişin daha rahat ve kolay bir şekilde gerçekleşmesi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Karaismailoğlu, sonraki yıllarda da yatırımların artarak devam etmesini beklediklerini açıkladı.



"HER VATANDAŞIN 4.5G HİZMETİNDEN YARALANABİLMESİ İÇİN YOĞUN YATIRIM YAPIYORUZ"

BTK tarafından yıl sonu itibarı ile yetkilendirilmiş 452 şirketin sahip oldukları 816 yetki belgesi ile vatandaşlara elektronik haberleşme hizmeti götürüldüğünü ifade eden Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarında şunları kaydetti:



"2020 yılı sonunda mobil abone sayısı 82,1 milyon, mobil abone yaygınlığı ise yüzde 98'in üzerinde gerçekleşti. 4.5G hizmetini abonelerin yüzde 92'si tercihi etti. Ülkemizin her noktası ve her vatandaşımızın 4.5G hizmetinden yararlanabilmesi için operatörlere yoğun yatırım yapıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, günümüzde en vazgeçilmez hizmet haline gelen internet konusunda ülkemizdeki istikrarlı büyümenin sürdüğünü ve bu hizmetin daha çok insana ulaşır hale geldiğini vurgulayarak, yıl sonu rakamlarına göre toplam genişbant abone sayısının 82,4 milyonu geçtiğini, bu abonelerin 65,6 milyonunun mobil, 16,8 milyonunun ise sabit abonelerden oluştuğunu aktardı. 2019 yılı ile kıyaslandığında toplam genişbant abone sayısının 5,7 milyonun üzerinde arttığını ve bu sayının yüzde 7,5'e yakın artışa karşılık geldiğini belirten Karaismailoğlu, eve kadar fiber hizmeti abone sayısının yıllık yüzde 37'ye yakın artış göstermesinin fiber yatırımların aboneler nezdinde karşılık gördüğünü göstermesi açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.



"OPERATÖR YATIRIMLARINDAKİ ARTIŞ FİBER YATIRIMLARA DA YANSIDI"

Mobil ve sabit şebekelerdeki ses trafiği hakkında da bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, ülkemizdeki telefon trafiğinin çok büyük bir bölümünün mobil şebekeler tarafından sağlanmasının 2020 yılında da devam ettiğini, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 8'lik artışla ülkemizdeki toplam trafiğin 302,6 milyar dakika olduğunu kaydetti. Bu trafiğin yaklaşık yüzde 98'inin mobil şebekelerden kaynaklandığını, sabit şebekelerde başlatılan trafiğin 5,7 milyar dakika olarak gerçekleştiğini belirten Karaismailoğlu, yılın son çeyreği itibarı ile mobil şebekelerde aylık ortalama kullanım süresinin 557 dakika, sabit şebekelerde ise 97 dakika olduğunu ifade etti.



Fiber altyapının hem genişbant internet hem de mevcut 4,5G'nin yanı sıra 5G ve ötesi mobil teknolojilerin ve beraberinde kullanımını mümkün kılacağı ileri teknolojilerin gelişimi için kritik öneme sahip olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılında operatörlerin yatırımlarında görülen memnuniyet verici artışın fiber yatırımlarına da büyük ölçüde yansıdığının görüldüğünü aktardı. Yılsonu oluşan rakamlara bakıldığında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,7'nin üzerinde artışla 425 bin km fiber altyapıya ulaşıldığını ifade eden Karaismailoğlu, aynı zamanda fiber internet abone sayısının da yaklaşık yüzde 25 artışla 4 milyonu geçtiği bilgisini verdi.

