Türkiye bölgesindeki stratejik üs konumunu bir üst seviyeye çıkaracak İstanbul- Tahran-İslamabad Yük Treni'ni devreye alıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Türk yatırımcılara gönderilen yazıda, İstanbul'dan İslamabad'a deniz yoluyla taşımacılığın 21 gün sürerken, demir yolu ile 14 gün süreceği anlatıldı. Türkiye-İran-Pakistan parkurunda işletilecek trenle konteyner taşımacılığının yanı sıra, konvansiyonel vagonlarla da yük taşımacılığı yapılabilecek. Yükler, hat farklılığından dolayı İran'ın Zahedan kentinde aktarmaya tabi tutulacak. Yük trenine, Türkiye ve Pakistan'da farklı noktalardan yük verilmesi de mümkün olacak.

Ayrıca, bin 850 kilometresi Türkiye Köseköy'de, 2 bin 603 kilometresi İran'da, bin 990 kilometresi Pakistan'da bulunan rota arasında toplam taşıma süresi ise 14 gün olarak hesaplanıyor. Söz konusu trenin ülkeler arasındaki bağı güçlendireceğine dikkat çekilirken, uluslararası kargo taşımacılığında önemli bir alternatif oluşturacağı değerlendiriliyor. İstanbul'dan İslamabad'a deniz yoluyla ulaşımın yaklaşık 21 gün sürdüğü belirtilirken, bu demir yolu hattının ise bu ulaşımı bir hafta kadar kısaltılacağı ifade ediliyor. Bu kısalmanın da ithalat ve ihracat trafiğini hızlandıracağı, ticaret hacmini genişleteceği belirtiliyor.



HEDEF 1 MİLYON TON YÜK

Demir yolu hattı ile Türkiye'den İran güzergâhına yılda yapılan yaklaşık 400 bin tonluk yük taşımacılığı, bir milyon ton seviyesine yükseltilecek. İran-Afganistan arasındaki demir yolu bağlantısının da tamamlanması ile Türkiye'den yüklenen bir vagonun İran'ı transit geçerek Afganistan'a kadar gitmesi mümkün hale gelecek. Türkiye İran'a geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat yaparken, yaklaşık 1 milyar dolar düzeyinde de ithalat yaptı.



NAHÇIVAN DEMİRYOLU BU YIL YAPILACAK

24 Temmuz 2008'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından temeli atılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu töreninde iki liderin ilk kez gündeme getirdiği Nahçıvan Demiryolu'nda bu sene raylar döşenmeye başlanacak. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zaferler sonrası projede hızlandırma kararı alınırken, Kars-Iğdır'dan başlayarak Nahçıvan'a doğru 230 kilometre sıfırdan demiryolu hattı yapılacak. Hat İran, Afganistan ve Pakistan'a bağlanacak.