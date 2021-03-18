18 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
18 Mart evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı her ay düzenli olarak yatırılıyor. İl il hesaplara yatırılan destek ödemesinin mart ayı ödemeleri başladı. Perşembe günü itibarıyla ödemelerin hangi illere yattığı merak ediliyor. Peki, 18 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından destek ödemeleri devam ediyor. Evde bakım aylığı başlığı altında verilen destek ödemesinin mart ayı ödemeleri başladı. Bu destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, mart ayı ödemelerinin hangi illere yattığını merak ediyor. Peki, 18 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 2021 Mart ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE
18 Mart Perşembe günü itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:
Bolu, Tokat, Aksaray, Osmaniye, Çanakkale, Samsun, Sakarya, Hatay, Ordu, Antalya, Diyarbakır, Kırıkkale, Balıkesir, Giresun, Adıyaman, Manisa, istanbul, Uşak, Bilecik, Düzce, Erzurum, Konya, Mersin, Zonguldak, Niğde, Rize, Ankara, Bursa, Kahramanmaraş, Edirne, Kocaeli, İzmir, Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Isparta, Kars, Karabük, Kayseri.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.