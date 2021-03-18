Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiriyor! Yargıtay'dan fazla mesai ve genel tatil ücreti kararı
Yargıtay'dan fazla mesai ve genel tatil ücretiyle ilgili karar! İşçi-işveren arasındaki fazla mesai ve genel tatil ücreti alacaklarına ilişkin davalarda mahkemelerde yapılacak indirime Yargıtay'dan sınırlama geldi. Tanıkla kanıtlama durumunda en çok 3'te 1 oranına kadar indirim yapılabilir.
İşçi-işveren arasındaki fazla mesai ve genel tatil ücreti alacaklarına ilişkin davalarda mahkemelerde yapılacak indirime Yargıtay'dan sınırlama geldi.
Yargıtay, fazla mesai ve genel tatil ücreti ödenmediğinin şahitle kanıtlanması durumunda en fazla 3'te 1 oranına kadar indirim yapılabileceğine hükmetti.
İNDİRİM SINIRSIZ DEĞİL
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararında işçinin ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık izin, mazeret izni vs sebeple çalışamadığı günlerin yılın yaklaşık 3'te 1'ine tekabül ettiği belirtilerek, kural olarak yapılacak indirimde bu oranın esas alınmasının isabetli olacağı ifade edildi.
Ancak işçinin hesaplanan fazla çalışma ve tatil çalışmalarında yıllık izin, mazeret izni ve tatil günleri dikkate alınmış ise indirimin daha az oranda yapılması gerektiğinin altı çizildi.
Kararda, şöyle denildi: "Fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının yazılı belgelere, işveren kayıtlarına veya kesin delillere değil, tanık anlatımına dayalı olması durumunda mahkemece, indirimi öngören bir yasal düzenleme olmasa da işçinin yıllarca sürekli çalıştığının kabul edilemeyeceği karinesi göz önünde tutularak, alacaklarından makul bir indirim yapılması gerektiği hususu değerlendirilmelidir."