17 Mart 2021, Çarşamba
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Çalışanları yakından ilgilendiriyor: Kısa çalışmadan dönene 1.341 TL ödenecek

Kısa çalışmadan dönene 1.341 TL ödeme yapılacak. Kısa çalışma ödeneği için son tarih 31 Mart olarak açıklandı. Kısa çalışma ödeneği sonrasında primler 30 gün yatırılırken, işverene de işçi başına 1.341,56 TL ödenecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.03.2021
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Çalışanları yakından ilgilendiriyor: Kısa çalışmadan dönene 1.341 TL ödenecek
Pandemi döneminde milyonlarca çalışana ve işverene bir güvence olan ve birkaç kez süresi uzatılan kısa çalışma ödeneği için son tarih 31 Mart olarak açıklandı.



Salgından etkilenen ve üretimini kısmen ya da tamamen durduran işyerlerinde çalışanların maaşlarını bu süre içinde ödemişti. Çalışanlar brüt maaşlarının yüzde 60'ını alırken; işverenler de önemli bir yükten kurtulmuşlardı. Kısa çalışma ödeneği bittikten sonra çalışanlar normal mesailerine dönerken, işverenler de önemli bir destekten yararlanacak.

Normalleşme Desteği kapsamında; (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanıyor Teşvik ile, 30 Haziran 2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/ nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 6 ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor.




İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi; sigortalının kısa çalışma ödeneğinden/ nakdi ücret desteğinden yararlandığı aylık ortalama gün sayısı ile sınırlı olacak.



ÇALIŞANIN HAKLARI

■ KISA çalışma bitiminde normal çalışmaya ve mesaiye başlar.

■ PRİMLERİ 1 ay için 30 gün üzerinden yatırılır.

■ MAAŞINI işverenden ve sözleşmesinde yazan miktar üzerinden tam alır.

■ MAYIS 2021 tarihine kadar işten çıkartılamaz.




İŞVERENİN HAKLARI

Çalışanlar artık günlük 7.5 haftalık 45 saat üzerinden mesai yapar.

■ KISA çalışmanın bittiği tarihten itibaren 6 ay süreyle prim desteği alır.

■ BU sürede günlük 44,72 lira, aylık 1.341,56 lira olarak destek verilir.

■ ÖDEME miktarı kısa çalışma ödeneği gün sayısı ile sınırlı tutulur.

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