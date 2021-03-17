Bu fırsatı kaçırmayın: Emeklilik için son 15 gün...
Emekli olmak isteyenler dikkat! Emekli olmak için yapılandırma ya da ihya başvurusunda bulunanlar dikkat! 15 gün içinde ödeme yapmalısınız. İlk taksit ödemeleri 31 Mart'ta sona erecek.
7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu milyonların yüzünü güldürdü. Primler için yapılandırma, dondurma ya da ihya imkanları sağlanırken; bu şekilde çok sayıda kişiye de emeklilik yolu açıldı. Borcunu ödeyerek emekli olabilecek vatandaşlar, başvurusunu yaptı.
Ödemede zorlananlar için ise kredi imkanı var. Yapılandırma ya da ihya ile emekli olabilecek durumda bulunup 1 Şubat'a kadar başvurusunu yapanlar, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve VakıfBank'tan kredi kullanabilecek.
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Yapılandırma ile gecikme ceza ve faizleri silindi, bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden hesaplama yapıldı. 31 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemiyor.