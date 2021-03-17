17 Mart 2021, Çarşamba
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Bu fırsatı kaçırmayın: Emeklilik için son 15 gün...

Emekli olmak isteyenler dikkat! Emekli olmak için yapılandırma ya da ihya başvurusunda bulunanlar dikkat! 15 gün içinde ödeme yapmalısınız. İlk taksit ödemeleri 31 Mart'ta sona erecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.03.2021
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Bu fırsatı kaçırmayın: Emeklilik için son 15 gün...

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu milyonların yüzünü güldürdü. Primler için yapılandırma, dondurma ya da ihya imkanları sağlanırken; bu şekilde çok sayıda kişiye de emeklilik yolu açıldı. Borcunu ödeyerek emekli olabilecek vatandaşlar, başvurusunu yaptı.

MAAŞINDAN ÖDE!
Şimdi sıra ödemelere geldi. Sağlanan avantajları kaybetmemek için ilk 2 taksitin zamanında ve tam ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmada peşin ödeme ve ilk taksit için son 15 güne girildi. İlk taksit ödemeleri 31 Mart'ta sona erecek.



Ödemede zorlananlar için ise kredi imkanı var. Yapılandırma ya da ihya ile emekli olabilecek durumda bulunup 1 Şubat'a kadar başvurusunu yapanlar, , ve 'tan kredi kullanabilecek.



Aylık 1.60 faiz oranlı 36 ay vadeli kredinin geri ödemesi emekli aylığından yapılacak. Krediden, doğum ve askerlik borçlanması yaparak emekli olabilecekler de yararlanacak.



İNDİRİM İMKANI
Yapılandırma ile gecikme ceza ve faizleri silindi, bunun yerine üzerinden hesaplama yapıldı. 31 Mart'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ını ödemiyor.



Normalde durdurulan hizmet süreleri güncel primle ihya edilirken, yapılandırma kapsamında başvuranlardan borcun doğduğu tarihteki anapara ile o tarihten bu yana hesaplanan enflasyon farkı isteniyor.

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