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TOKİ, yüklenicilerini dolandırmak isteyenler hakkında suç duyurusunda bulundu

(TOKİ), yöneticilerinin isimlerini kullanarak "sahtecilik ve dolandırıcılık" girişiminde bulunanlarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 04.03.2021
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TOKİ, yüklenicilerini dolandırmak isteyenler hakkında suç duyurusunda bulundu

TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TOKİ yöneticilerinin isimlerini kullanarak kurumun yüklenicilerini telefonla arayan, "sahtecilik ve dolandırıcılık" girişiminde bulunan kişilerin tespit edildiği belirtildi.

Arayan numarayla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ve yasal takip başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Yüklenicilerimiz ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, 535 ... .. 14 numaralı ya da herhangi bir telefon numarasından yapılabilecek aramalara itibar etmemeleri, olası bir durumda güvenlik güçlerine bilgi vermeleri önemle duyurulur." uyarısı yapıldı.

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