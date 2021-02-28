Erik çeyrek altından daha pahalı! Kilosu 700 TL!

İzmir'de yaklaşık 350 çeşit taze ve dondurulmuş meyve sebzeyle tezgahını süsleyen manav Nizami Buran, geçtiğimiz günlerde ilk hasadı yapılan eriği de herkesten önce satışa sundu. Mersin'de yetiştirilip hasat edildikten sonra 70 gramlık paketler halinde satışa sunulan erikler, manav tezgahında paketi 50 liradan alıcı buluyor. Kilogramı 720 liradan satılan eriğin fiyatı, 700 liradan alıcı bulan çeyrek altını da geçmiş oldu.

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