Bitcoin hüsranı! Geçen hafta yüzde 14 değer kaybetti

BÜYÜK PARALAR TOPLANIYOR

Bitcoin'de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte yaklaşık 22 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 457.86 milyar dolara yükseldi.