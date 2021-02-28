Bitcoin hüsranı! Geçen hafta yüzde 14 değer kaybetti
Milyonlar için Bitcoin hüsranı yaşanıyor! Adeta saadet zinciri haline dönen ve insanların zenginlik hayalleriyle parasına göz diken Bitcoin geçen hafta yüzde 14 düştü. Yükselecek diye para yatıranlar hüsrana uğradı. İşte bitcoinde son durum.
Kripto paralar 'zenginlik hayali' kuranları hüsrana uğratmaya devam ediyor.
Türkiye'de yaklaşık 3 milyon kişinin para kaptırdığı sistemle ilgili skandallar da bitmiyor.
Arkasında bir otorite olmadığı için parasını kaptıranlar, sistemden çıkmak isteyip çıkamayanlar, değeri yükseldiğinde sistemin kapanması ilk şikayetler arasında.
HIZLI DÜŞÜŞ OLUYOR
Kripto paralardan en çok ilgi gören Bitcoin hızla yükseltilerek milyonlarca insanın parası toplandı.
Ardından da hızla değeri indirildi. 58 bin 330.57 dolarlık yeni zirveyi gören Bitcoin, gelen satışlarla 45 bin doların da altını gördü.
Birimin haftalık kaybı ise yüzde 14.40 olarak hesaplandı.
BÜYÜK PARALAR TOPLANIYOR
Bitcoin'de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, 1.0 trilyon dolar sınırını 7 Ocak'ta ve 1.5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat'ta aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte yaklaşık 22 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 457.86 milyar dolara yükseldi.
Toplam 8.609 kripto para biriminin işlem gördüğü 34.916 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61'ini Bitcoin oluşturuyor. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi 152 milyar dolar düzeyinde.
PATRON BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!
Bitcoin'in sahibinin kim olduğunun bilinmemesi ve bir otorite tarafından kontrol edilmemesi sistemdeki en büyük tehlike. Sistemin kapanmasıyla tüm paraların uçacağı belirtiliyor. Bitcoin'in sahibi olarak Satoshi Nakamoto adlı Japon gösterilmişti.