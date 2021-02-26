'Yerli silah' için seri üretim başladı! 50 ülkeye ihraç ediliyor

2021 yılında da benzer bir artışın devam ettiği ve daha da artacağı öngörülmekte. Bunu sağlayan hem yurt dışındaki ABD başta olmak üzere Kanada gibi lokasyonlarda fiyat avantajımız, ürün kalitemiz ve yeni geliştirdiğimiz tasarımlardır. Şirket olarak da biz de yeni modelleri ve yeni tasarımları gerçekleştiriyoruz. Bu modern silahlar bizim ihracatımızdaki artış için en önemli etken" diye konuştu.