21 Şubat 2021, Pazar
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Çalışma hayatında normalleşme zamanı: İşten çıkarma yasağıyla ilgili flaş gelişme

Çalışma hayatı için normalleşme dönemi başlıyor... Hem işçi hem işvereni korumaya alan kısa çalışma ödeneğinin ardından işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneği 31 Mart’a uzatıldı. Yine 17 Mart’ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih kısıtı) yasağı da Mayıs ortasına kadar uzatılıyor. İşten çıkarma yasağı ile paralel giden ücretsiz izin uygulaması kapsamında Şubat ayı verilerine göre 880 binin üzerinde kişiye ücretsiz izin kapsamında aylık bin 420 lira ödeme yapılıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.02.2021
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Çalışma hayatında normalleşme zamanı: İşten çıkarma yasağıyla ilgili flaş gelişme

Hem işçi hem işvereni korumaya alan kısa çalışma ödeneğinin ardından işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatılıyor.

Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneği 31 Mart'a uzatıldı.

Yine 17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih kısıtı) yasağı da Mayıs ortasına kadar uzatılıyor.

İşten çıkarma yasağı ile paralel giden ücretsiz izin uygulaması kapsamında Şubat ayı verilerine göre 880 binin üzerinde kişiye ücretsiz izin kapsamında aylık bin 420 lira ödeme yapılıyor.

30 HAZİRAN YETKİSİ


kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasında Cumhurbaşkanı 'ın 30 Haziran 2021'e uzatma yetkisi bulunuyor.

Kısa çalışma uygulamasında kolaylaştırılmış dönemin Nisan ayı itibariyle bitmesi öngörülüyor.

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