Tarih belli oldu: Emekliye 2.000 TL ikramiye!
Emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili flaş gelişme... İlk ikramiye, büyük ihtimalle 10-12 Mayıs’ta ceplere girecek. Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak. Peki yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek mi? İşte 2021 emekli bayram ikramiyesine dair 8 soruda rehber...
Emeklilere bu yıl da 2 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek.
İlk ikramiye, büyük ihtimalle 10-12 Mayıs'ta ceplere girecek.
Mayıs ayı bitmeden emekli aylığı bağlananlar da bu ödemeden yararlanacak.
Peki yeni emekli olanlar da bayram ikramiyesi alabilecek mi?
İşte 2021 emekli bayram ikramiyesine dair 8 soruda rehber...
KİMLER YARARLANACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
NE KADAR ÖDENECEK?
KESİNTİ YAPILIR MI?
İkramiyeden kesinti yapılamıyor ve haczedilemiyor.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
Tam tarihleri Çalışma Bakanlığı açıklayacak.
BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.
TUTAR ARTACAK MI?
İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Emeklilerin, ikramiyenin bu yıl artırılması yönünde beklentileri bulunuyor.
YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?
İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı aranıyordu.
Geçen yıl yapılan değişiklikle bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.
Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek.