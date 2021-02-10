Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den "Kıvırcık ve Karacabey" merinosu açıklaması

Kentte düzenlenen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Projesi Küçükbaş Hayvan Dağıtım Programı'na katılan Pakdemirli, programın ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ziyaret etti.

Başkan Yılmaz, Pakdemirli'ye Yağcıbedir halısı ve tablo hediye etti.

Ziyarette Pakdemirli'ye AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ eşlik etti.

Bakan Pakdemirli, daha sonra "Söz Sizde Tarım Orman Buluşmaları" kapsamında Tarım İl Müdürlüğünde değerlendirmelerde bulundu.

"HER TÜRLÜ İHTİYACA DESTEK VERECEĞİZ"

Balıkesir'deki tarımsal üretimin 2'ye, 3'e katlanması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, kentteki her türlü ihtiyaca destek vereceklerini söyledi.

Pakdemirli, son 18 yılda Balıkesir'e 14,3 milyar lira yatırım ve destek yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"2020'de buğdayda yüzde 22, arpada yüzde 16, çeltikte de yüzde 18 fark vererek fiyatlardan büyük bir memnuniyet aldık. Hibe programlarımız kapsamında, 468 projeye 260 milyon lira hibe verdik. Balıkesir'de son üç yılda ormancılık faaliyetleri kapsamında, dile kolay 70 milyon ağaç diktik. Bu, belki bize değil ama geleceğimiz, çocuklarımız için son derece önemli. İki mesire yeri ve 5 bal ormanı yaptık. 20 milyon lira da orman köylerine ORKÖY desteği verdik."

"KOÇ VEYA TEKE ALANLARA DA 500 LİRA DESTEKLEME VERECEĞİZ"

Hayvancılıkla uğraşanlara müjdeler veren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Hayvancılık anlamında kıvırcık ve Karacabey merinosunu soy kütüğü desteği kapsamına aldık. Soy kütüğü kaydı tutulan işletmelere hayvan başı 100 lira, bu işletmelerden koç veya teke alanlara da 500 lira destekleme vereceğiz. Bu cuma günü de 36 milyon lira yem bitkileri desteğini ödeyeceğiz.

Balıkesir'de yetiştiricilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Tarıma ve hayvancılığa yatırım yapanın her zaman yanındayız. Şimdi tabi ki kırsala destek zamanı. İPART 9. başvuru çağrıları toplamında hibe miktarı 43,5 milyon lira olan 46 proje onaylandı. Bize daha çok projeyle başvurun, biz de daha çok pay verelim. Proje sayılarını mutlaka artırın, Balıkesir'in 43,5 milyon liradan daha fazla pay almasını istiyorum."

Pakdemirli, bu yıl Karadağ ve Kazdağları bal ormanlarını kuracaklarını ve arıcıların bu sayede 6 milyon lira ek gelir sağlayacağını vurguladı.

"2021 YILINDA 11 MİLYON LİRA BÜTÇELİ 7 PROJE BAŞLATACAĞIZ"

Susurluk'ta 12 kilometre uzunlukta bir ekoturizm projesi yapacaklarını ve 7 milyon lira ORKÖY desteği sağlayacaklarını dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Balıkesir'de tabiatı ve tarihi koruyor ve yaşatıyor olacağız. 2021 yılında 11 milyon lira bütçeli 7 proje başlatacağız. Kuş Cenneti Milli Parkı Geliştirme Projesi, İda'nın Mitolojik Tarihi ve Efsaneleri Cam Seyir Terasıyla Buluşuyor projelerimizi tamamlıyor olacağız.

Ayvalık Doğal Yaşamı Koruyor projemiz, Kazdağları Milli Parkı Hasan Boğuldu ve Pınarbaşı günübirlik dereleri taşkın projelerini yapıyor olacağız. 7 bin 500 kınalı keklik ve 1000 sülün salınımıyla yaban hayvanlarının korunumu ve su ihtiyacı için Su Pınarı projesini yapacağız."

"TAM 984 MİLYON LİRALIK YATIRIM MÜJDESİYLE GELDİK"

Pakdemirli, sulama alanında 2021 yılı için Balıkesir'e büyük bütçe ayırdıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"DSİ tarafından 2021 yılında 17 proje için tam 984 milyon liralık yatırım müjdesiyle geldik. 10 projeyi tamamladık ve hizmete aldık. Balya Dörtyol, Kayapınar, Dereköy, Orhanlar Göleti sulaması, Kepsut Yaylabaşı Göleti sulaması, Gönen Asmalıdere Mahallesi Gürgen deresi, Edremit, Havran, Nikita ve Susurluk çaylarında makinalı çalışmalarımız yapıldı. Üç projenin de inşaat ihalesini yaptık, bu yıl inşaatına başlıyoruz.

Manyas Ovası sol sahil sulaması ikmali, sağ sahil sulaması ikinci kısım ikmali, Dursunbey Hamzacık Göleti'ne bu yıl başlıyoruz. Dört projenin de inşaat ihalesini bu yıl yapıyor olacağız. Yine Kepsut barajı, Burhaniye, Gömeç ve Şahinler ovaları sulamaları, Savaştepe Sarıbeyler sulaması yenileme, Karesi Çayderesi ıslahı üçüncü kısım. Tüm bu sulama yatırımlarımız da Balıkesir'e hayırlı uğurlu olsun."

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri ve üreticiler katıldı.