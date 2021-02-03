Çiftçiler dikkat! Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi açıklandı mı?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri, son günlerde çiftçiler tarafından araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal destek kapsamında üreticilere verilecek ödemeler ile ilgili bekleyiş sürüyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi açıklandı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre destek ödemelerinin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapılmıştı. Bu kapsamda mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira ödenmişti. 2021 yılına girmemiz ile birlikte gözler bu yılki ödemelere çevrildi. Peki, mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...
2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı destek ödemelerinin tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz sene toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira ödenmişti. 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması öngörülüyor.
DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.
Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.
Bu şartlar;
Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.
Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.
Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Mazot ve gübre destekleri 2020 yılında zamlanan tutarlarla ekili ürünlere göre değişiklik gösteriyor. Bakanlık tarafından açıklanan son rakamlar şu şekilde:
Ürün: Zeytin diğer ürünler
Mazot(TL/da): 15
Gübre(TL/da) Toplam: 4= 19 TL.
Ürün: Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale
Mazot(TL/da): 19
Gübre(TL/da) Toplam: 8= 27 TL
Ürün: Çeltik, Pamuk
Mazot(TL/da): 62
Gübre(TL/da) Toplam: 4=66 TL
Ürün: Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye
Mazot(TL/da): 22
Gübre(TL/da) Toplam: 4=26 TL.
Ürün: Patates
Mazot(TL/da): 27
Gübre(TL/da) Toplam: 4=31 TL.