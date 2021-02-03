Çiftçiler dikkat! Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi açıklandı mı?

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre destek ödemelerinin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapılmıştı. Bu kapsamda mazot ve gübre için 2 ilde (Çanakkale-Kilis) 27.213 üreticiye 48 milyon lira ödenmişti. 2021 yılına girmemiz ile birlikte gözler bu yılki ödemelere çevrildi. Peki, mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 2021 Ziraat Bankası ödeme takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...

2021 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı destek ödemelerinin tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz sene toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin lira ödenmişti. 2021 yılında mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Bir önceki sene ödemeler mart-nisan ayları içerisinde yapılmıştı. Buna göre, 2021 destek ödemelerinin de aynı tarihlerde başlaması öngörülüyor.