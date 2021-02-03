Bakan Elvan’dan enflasyon mesajı: Önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz
Son dakika haberine göre... Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Lütfi Elvan, "Enflasyon rakamları hedefin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
EKONOMİ AA
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TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon ocakta yüzde 1,68 artarken, yıllık bazda yüzde 14,97 oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tedbirlerden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarından satır başları:
Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.
Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil.
Tüm tarafları içeren istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli, sürdürülebilir büyüme mümkün değil.