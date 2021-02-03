Bakan Elvan’dan enflasyon mesajı: Önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon ocakta yüzde 1,68 artarken, yıllık bazda yüzde 14,97 oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tedbirlerden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi