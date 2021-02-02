Gümüş fiyatı yükselişte! Gümüş fiyatları altını etkiler mi?
Gümüş fiyatlarında beklenmeyen artış... Dünya Bitcoin'in yükselişi ve GameStop olaylarının ardından küçük yatırımcının yöneldiği gümüş fiyatının yükselişini konuşuyor. Küçük yatırımcıların büyüklere karşı hisse senedi zaferinden sonra gümüşe yönelen küçükler büyükleri fena hırpaladı. Gümüş bu savaşla tarihi zirveye çıktı. Peki altın fiyatları yükselişe geçecek mi? 2 Ocak gümüş fiyatları, 2 Ocak gram altın fiyatı...
Küçük yatırımcıların büyüklere karşı hisse senedi zaferinden sonra gümüşe yönelen küçükler büyükleri fena hırpaladı.
Gümüş bu savaşla tarihi zirveye çıktı. Peki altın fiyatları yükselişe geçecek mi?
Dünya piyasaları Amerika'daki küçük-büyük savaşına kilitlendi. GameStop hisseleri üzerinden büyük yatırımcıya 70 milyar dolardan fazla zarar yazdıran küçük yatırımcılar şimdi de bankalarla gümüş savaşına girdi.
Bankaların gümüş fiyatını baskıladığını iddia eden küçük yatırımcılar gümüşe talebi artırıp fiyatı son 8 yılın en yükseğine 30 doların üzerine çıkarttılar.
Dün de gümüşte yüzde 8'i aşan yükseliş yaşandı.
İçeride de gümüşün gramı 7 lirayı geçti. Şimdi aynı şey altında da olacak endişesi başladı.
HİSSEYLE BAŞLADILAR
ABD'de teknoloji şirketi GameStop- şubelerini kapatma kararı alınca büyük yatırımcılar açığa satışlarla hissenin düşeceğine yatırım yaptı.
Hisse düştükçe para kazanacaklardı.
Ancak küçük yatırımcılar sosyal medyada birleşip hisseyi almaya başladı.
Yoğun ilgiyle hissenin değeri 1.700 kat artınca büyükler zarar etmeye başladı.
ENİ HEDEF GÜMÜŞ
Küçük yatırımcılar GameStop'ta yaptıkları alımlarla tüm dünyada büyük ses getirirken şimdi gözlerini daha büyük bir hedefe dikti.
Sosyal medyada gümüş fiyatlarının uzun yıllardır büyük bankalar tarafından baskı altında tutulduğunun konuşulması üzerine gümüşe büyük bir talep oluşturuldu.
Hedef olarak da kendilerine 1000 dolarlık ons fiyatı koydular. Fazla talebi değerli maden alım satımı yapan siteler karşılayamadı işlemler durduruldu.
Patlayan talep ile gümüşün ons fiyatı 8 yılın ardından 30 doların üzerine çıktı.
Dünkü artış ise yüzde 8'i geçti.
Onstaki artış kurdaki düşüşe rağmen içeride de etkili oldu ve gümüşün gram fiyatı 7 liranın üzerine çıktı.