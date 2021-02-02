Araç sahipleri dikkat! Vergileri düşürmek mümkün

GVK 40. maddesinin 7. fıkrasına göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, 2021 yılında Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi hariç ilk iktisap bedeli 170.000 TL'sini, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 320.000 TL'sini aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilecek. (313 Sayılı G.V.

Genel Tebliği)