Araç sahipleri dikkat! Vergileri düşürmek mümkün
Araç sahipleri dikkat! Türkiye'de gelir elde edenler çeşitli adlar altında vergi ödüyor. Ancak bu vergilerin birçoğunda istisnalar ve indirim imkanları da bulunuyor. Böylece özellikle kurumlar veya gelir elde eden şahıslar bazı giderlerini indirim konusu yaparak daha az vergi ödüyor. Hangi giderler vergiden düşer? Amortismanda yeni sınır kaç TL? İşte detaylar...
Türkiye'de gelir elde edenler çeşitli adlar altında vergi ödüyor.
Ancak bu vergilerin birçoğunda istisnalar ve indirim imkanları da bulunuyor.
Böylece özellikle kurumlar veya gelir elde eden şahıslar bazı giderlerini indirim konusu yaparak daha az vergi ödüyor.
Hangi giderler vergiden düşer? Amortismanda yeni sınır kaç TL?
Türkiye'de gelir elde edenler çeşitli adlar altında vergi ödüyor.
Ancak bu vergilerin birçoğunda istisnalar ve indirim imkanları da bulunuyor. Böylece özellikle kurumlar veya gelir elde eden şahıslar bazı giderlerini indirim konusu yaparak daha az vergi ödüyor.
Bu indirim hadleri de her yıl belirleniyor.
İşletmelerin ve serbest meslek erbabının kullandığı otomobillerin amortisman ve masrafları gider olarak yazılabiliyor. Ancak bu konuda da bazı sınırlar bulunuyor.
Buna göre, binek otomobiller için gider olarak dikkate alınabilecek KDV ve ÖTV tutarları ile amortisman yoluyla gider yazılabilecek tutarlar şöyle belirleniyor:
GVK 40. maddesinin 1. fıkrasına göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 6.000 TL'sine kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi toplamının 2021 yılında en fazla 150.000 TL'sine kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilecek.
GVK 40. maddesinin 7. fıkrasına göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, 2021 yılında Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi hariç ilk iktisap bedeli 170.000 TL'sini, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 320.000 TL'sini aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilecek. (313 Sayılı G.V.
Genel Tebliği)
Binek otomobillerin günlük şekilde kiralanmasında gider kısıtlaması, aylık sınırın o ayki gün sayısına bölünmek suretiyle bulunan tutar üzerinden uygulanacak, bu tutarı aşan günlük kira bedeli gider olarak kabul edilmeyecek.