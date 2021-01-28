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Demir yoluyla bor ihracatı başlıyor! Ankara Gar’ından Çin'e gidecek 5 ülkeden geçecek

Bor ihracatında yeni bir dönem yarın başlıyor. Yarın saat 10.00’da Garı’ndan kalkacak tren Bakü-Tiflis- Demiryolu Hattı üzerinden 2 kıta 2 deniz ve 5 ülkeyi geçerek ’e ulaşacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
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Demir yoluyla bor ihracatı başlıyor! Ankara Gar’ından Çin'e gidecek 5 ülkeden geçecek

BTK üzerinden Türkiye ile arasında işletilecek üçüncü ihracat treninin hazırlıkları tamamlandı.

İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek Bor madeninin 42 konteyner içerisinde Çin'in X'ian şehrine taşınacağı belirtilen açıklamada; Çin'e gidecek üçüncü ihracat treninin aynı gün ya gidecek blok ihracat trenin ardından hareket edeceği aktarıldı.

Bor yüklü trenin, Çin'e olan yurt içi yolculuğu -- güzergahından başlayarak, -- geçişi- üzerinden Çin'e geçiş yaparak Xi'an şehrine ulaşacak.

Bor'un Çin yolculuğu 12 gün sürecek. Bu yolculukta 2 kıta, 2 denizi aşarak, 5 ülkeden geçiş yapacak. Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek. Yeniden canlanan tarihi İpek Yolu üzerinden Türkiye'nin madeni Bor Çin'e ulaşacak.

Daha önce deniz yoluyla Bor'u dünyaya ihraç eden Eti Maden şimdi de demir yoluyla dünyaya taşıyacak. Böylece dünya Bor pazarı lideri Türkiye ihracat yollarına bir yenisini daha ekledi.

Dünya Bor pazarının yüzde 57'sine hakim olan Türkiye geçen yıl Çin'e 700 bin ton Bor ihraç etti. Çin, Türkiye'nin uzak doğudaki en büyük ihracat rotası olarak dikkatleri çekti.

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