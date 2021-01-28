Demir yoluyla bor ihracatı başlıyor! Ankara Gar’ından Çin'e gidecek 5 ülkeden geçecek
Bor ihracatında yeni bir dönem yarın başlıyor. Yarın saat 10.00’da Ankara Garı’ndan kalkacak tren Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden 2 kıta 2 deniz ve 5 ülkeyi geçerek Çin’e ulaşacak.
BTK üzerinden Türkiye ile Çin arasında işletilecek üçüncü ihracat treninin hazırlıkları tamamlandı.
Bor yüklü trenin, Çin'e olan yurt içi yolculuğu Ankara-Sivas-Kars güzergahından başlayarak, Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan üzerinden Çin'e geçiş yaparak Xi'an şehrine ulaşacak.
Bor'un Çin yolculuğu 12 gün sürecek. Bu yolculukta 2 kıta, 2 denizi aşarak, 5 ülkeden geçiş yapacak. Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek. Yeniden canlanan tarihi İpek Yolu üzerinden Türkiye'nin madeni Bor Çin'e ulaşacak.
Daha önce deniz yoluyla Bor'u dünyaya ihraç eden Eti Maden şimdi de demir yoluyla dünyaya taşıyacak. Böylece dünya Bor pazarı lideri Türkiye ihracat yollarına bir yenisini daha ekledi.
Dünya Bor pazarının yüzde 57'sine hakim olan Türkiye geçen yıl Çin'e 700 bin ton Bor ihraç etti. Çin, Türkiye'nin uzak doğudaki en büyük ihracat rotası olarak dikkatleri çekti.