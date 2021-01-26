Yeni emekliye en az 4.125 TL! 3 kazanç birden
Emeklilik hayali kuran herkesin merak ettiği sorulardan biri de maaşların ne kadar olacağı sorusu. Yeni emekli olanlar ne kadar maaş alıyor? sorusu yanıt buldu. En az 1500 TL maaş, 625 TL promosyon, 2000 TL ikramiye gibi avantajlar elde edecekler. İşte 2021 emekli maaşlarına dair merak edilen bütün detaylar...
Emekli olmak isteyenler ile yeni emekli olmak isteyen herkesin merak ettiği sorulardan biri de maaşların ne kadar olacağı sorusu.
Yeni emekli olanlar ne kadar maaş alıyor? sorusu yanıt buldu.
En az 1500 TL maaş, 625 TL promosyon, 2000 TL ikramiye gibi avantajlar elde edecekler.
Ülkemizde emeklilere bayram ikramiyesi, promosyon ile ek gelir yolları açılırken, aylıklar için bir alt sınır da bulunuyor.
Bu imkanlardan yeni emekliler de yararlanıyor.
Emekli aylığı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor.
Maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.
3 yıllık taahhütle maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlar en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlar ise en az 750 lira promosyon imkanı elde ediyor.
Promosyon tutarı seçilen bankaya göre yükseltilebiliyor.
Şimdi emekli olan, ilk ikramiyeyi Mayıs'ta alacak.
1 HAFTADA AYLIK
2002 yılı öncesinde bir çalışanın emeklilik başvurusu yapmak için 11 farklı belgeyi toparlaması ve ortalama 120 gün beklemesi gerekiyordu.
Bugün emeklilik işlemleri için tek bir dilekçe yetiyor.