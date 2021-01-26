Vergi, prim ve ceza borçları için son fırsat! Yapılandırmada bu detayı atlamayın
Vergi, prim ve ceza borçları için sunulan fırsatta atlanan detay... Milyonlarca vatandaşın faydalandığı vergi, prim, ceza gibi borçları yapılandırmak için son fırsat. Uzmanlar uyardı: Yapılandırmanın bozulmaması için ilk 2 taksiti sakın atlamayın. Prim borcu için başvuranların sayısı 1 milyon 400 bine ulaştı.
Vatandaşın kamuya olan borçlarını kolayca kapatabilmesi için sağlanan yapılandırma imkanında süre 1 Şubat'ta doluyor.
Bu imkanı kaçırmamak için dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunuyor.
Yapılandırmanın bozulmaması için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresinde ve tam ödenmesi şart.
Eğer bir takvim yılında 2 taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek.
Borçlunun ödemediği 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilecek.
Yapılandırma yapılan borcun taksitinin bir kısmı ödenmezse, ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak.
Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.
İlk taksitlerin son ödeme tarihi vergi için 1 Mart, prim için 31 Mart olacak.
9.7 MİLYONLUK BEYAZ SAYFA
Vergi, sosyal güvenlik primi gibi kamuya olan borçların yapılandırılması için tanınan sürede son bir haftaya girildi.
Prim borcu için başvuranların sayısı 1 milyon 400 bine ulaştı, 79 milyar liranın üzerinde borç yapılandırıldı.
Vergi dairelerine verilen dilekçe sayısı 8.3 milyon olurken, yapılandırılan borç 100 milyar liraya yaklaştı.