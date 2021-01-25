Pandemi nedeniyle kapatılan iş yerleri için flaş karar! Vergiler ertelendi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, salgın önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işletmeler için mücbir sebep kararı alındı.

Düzenleme kafe, kahvehane, sinema, hamam, sauna ve kreş gibi kapalı olan işyerlerini kapsıyor. Bu işletmeler tekrar açılana kadar vergi ödemeleri ertelenecek. Açıldıktan 26 gün geçtikten sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacaklar.

Mücbir sebep, vergi borçlusunun elinde olmayan nedenlerden dolayı taahhüdünü yerine getirememesi anlamına geliyor.

SOSYAL DESTEĞE 116 MİLYARLIK BÜTÇE

Hükümet, 2021'de de geliri olmayan, yaşlı, engelli, dul ve yetimler başta olmak üzere sosyal koruma alanları ve istihdam teşviklerini güçlendirdi. Sosyal harcamalar ve istihdam için bu yıl öngörülen bütçe 116.6 milyar lira oldu. Sosyal koruma kapsamında emekli, yaşlı, dul, yetim, engelli, malul maaşı alan kişi sayısı 15 milyona yaklaştı.

Hükümet, 2021'de de geliri olmayan, yaşlı, engelli, dul ve yetimler başta olmak üzere sosyal koruma alanları ve istihdam teşviklerini güçlendirdi. Sosyal harcamalar ve istihdam için bu yıl öngörülen bütçe 116.6 milyar lira oldu. Sosyal koruma kapsamında emekli, yaşlı, dul, yetim, engelli, malul maaşı alan kişi sayısı 15 milyona yaklaştı. Ulusal istihdam stratejisi eylem planı kapsamında bu yıl 10 milyonun üzerinde çalışan işveren prim teşvikinden yararlanacak. Hazine'nin ilave istihdama vergi teşviki 1.5 milyar lirayı bulacak. Çalışma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ulusal istihdam stratejisi eylem planı kapsamında bu yıl 10 milyonun üzerinde çalışan işveren prim teşvikinden yararlanacak. Sosyal harcamalar için 81.2 milyar liranın üzerinde bütçe öngörülürken, istihdam için ayrılan kaynak da 35.4 milyar oldu. İstihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı da bin 610 liraya çıkarıldı. Enflasyondaki artış da dul ve yetimlerin maaşlarına doğrudan yansıdı. SSK, Bağ-Kur kapsamında bin 500 lira maaş alanlar 125 lira, 2 bin lira alanlar 167 lira zam aldı.