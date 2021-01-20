ÇALIŞANLARIN 2 BİN 300'Ü KADINLARDAN OLUŞUYOR

Yaklaşık 12 bin kişilik istihdama sahip Ford Otosan'da toplam çalışanların 2 bin 300'ü kadınlardan oluşuyor. Kadın çalışanlar, mühendislik, teknisyenlik ve sahadaki çeşitli pozisyonlar dahil olmak üzere birçok kritik süreçte görev alıyor.

Kadın istihdamını her alanda artırmayı hedefleyen Ford Otosan, farklı alanlarda yeteneklerini geliştirmek isteyen kadın adaylara ücretsiz eğitimlerle katkı sunuyor. Bunun yanı sıra Ford Otosan üretim tesislerinde çalışan kadınları kapsayan gelişim programlarıyla kadın çalışanların gelişimlerine katkıda bulunmak ve atama/terfi süreçlerinde kadın adayların eşit temsiliyette olmaları hedefleniyor.

Ford Otosan, değer zincirindeki tüm tedarikçilerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. AÇEV iş birliğiyle tedarikçilerin kendi iç eğitimlerini tamamlamaları sonucunda 30 bin kişiye dokunan Ford Otosan, 3 yıl boyunca tedarikçilerindeki kadın çalışan sayısında önemli bir artış kaydetmeyi de başardı.

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