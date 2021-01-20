20 Ocak 2021, Çarşamba
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New York borsası ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreni öncesi yükselişle açıldı

borsası, Başkanı seçilen 'ın yemin töreni öncesi güne yükselişle başladı. 'ın bugün Kovid-19 salgınıyla mücadele, iklim değişikliği ve ırk eşitliği gibi konularda 10'un üzerinde kararname imzalaması bekleniyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.01.2021
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New York borsası ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreni öncesi yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 31.054,62 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 3.822,19 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 artarak 13.365,27 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, piyasaların, bugün Biden'ın olağanüstü güvenlik önlemleri altında yapılacak yemin töreni ve Biden'ın törende yapacağı konuşmayı takip edeceğini belirtti.

Joe Biden'ın göreve geleceği ilk günden itibaren Trump yönetiminin tartışmalı politikalarını geri çevirmek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve ekonomiyi canlandırmak için kolları sıvayacağı ifade ediliyor.

BIDEN ÖNEMLİ KARARNAMELERE İMAZA ATACAK

Birkaç saat içinde yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olacak Joe Biden'ın bugün Kovid-19 salgınıyla mücadele, iklim değişikliği ve ırk eşitliği gibi konularda 10'un üzerinde kararname imzalaması bekleniyor.

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