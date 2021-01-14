Büyük tasarruf sağlayacak! Yenikent-Temelli Yolu açıldı





'HIZLI VE KOLAY ULAŞIM, İHRACATIN EN ÖNEMLİ BİLEŞENİDİR'



Yolun medeniyet olduğunu, ülke ekonomilerinin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli lokomotiflerinden biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Çünkü güvenli, hızlı ve kolay ulaşım; ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Bu noktada ülkemizin batısındaki önemli ticaret ve sanayi merkezlerimiz; Eskişehir, Bursa, Afyon ve İzmir'i; Ankara'ya bağlayan güzergâh üzerinde bulunan Temelli, Ankara açısından çok önemli bir geçiş noktasıdır. Temelli, Sincan ve Yenikent yerleşkeleri arasında son yıllarda hayata geçirilen 8 adet organize sanayi bölgesi ve yeni yerleşim alanları nedeniyle artan trafik yoğunluğu bu merkezlere ulaşımı sağlayan mevcut yolun yenilenmesini gerektirmiş, bu kapsamda 39.7 kilometre uzunluğunda 2x2 şeritli bitümlü sıcak kaplamalı olarak Yenikent-Temelli Yolu projelendirilmiştir.