Bakanlık harekete geçti! Yerli konteyner için geri sayım





TEŞVİK VERİLMESİ GÜNDEMDE

Prefabrik imalatı yapan ve uluslararası düzeyde çalışan birkaç Türk firması ile görüştüğüne dikkat çeken Pekcan, "Bu firmalarla konteyner imalatını niçin yapmadıkları konusunda görüştük. Bunu üretmek zor değil. Türkiye'de dünya çapında prefabrik ve konteyner üreten firmalar var. Sadece basınç testi gibi önemli ürünlerin taşınmasıyla ilgili hidrolik testlerini geçmeleri gerekiyor. Test laboratuvarları yok. Üretimi yapan, o laboratuvarı da yapar bence. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada konteyner eksikliği doğdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla da görüştüm; konteyner, vagon imalatına teşvik verelim diye, onlar da aynı fikirdeler. Piyasada bir arz eksikliği var. Bunu tamamlamamız lazım" açıklamasında bulundu.