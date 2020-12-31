Milyonları ilgilendiriyor! En az alan 3 bin 427 TL alacak...
Hükümet milyonlarca çalışan, esnaf, işsiz vatandaşı ilgilendiren 6 önemli adım attı. Ekonomide yeni yıla girerken hükümetten hamleler geldi. Buna göre Aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren çalışan gruplarının temel ücretleri belli oldu. En az alan 3 bin 427 TL alacak.
Hükümet milyonlarca çalışan, esnaf, işsiz vatandaşı ilgilendiren 6 önemli adım attı. İşten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği 2 ay, yapılandırma başvuru ve taksit süresi ise bir ay uzatıldı. Esnafın gelir kaybı ve kira desteği başvuruları dün başladı. İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği 5 Ocak'ta hesaplara yatıyor. Çok önemli 6 karar alındı ve hepsinin de tarihi belirlendi.
Salgın nedeniyle olan ödeme ve desteklerde de genişleme ve süre uzatımına gidildi. Diğer yandan birçok kritik kalemde sürenin uzaması da gündemde.
KİT'lerde mimardan baştabibe kadar birçok meslek grubundaki sözleşmeli personelin ücreti arttı, kısa çalışmada yeni başvurular Ocak ayının son gününe kadar devam edecek. İşte kimin ne kadar maaş alacağı ve hükümetin yeni yıl için aldığı 6 önemli karar;
Salgın nedeniyle İş Kanunu'na eklenen madde kapsamında iş ve hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işverence feshini yasaklayan düzenleme 17 Ocak 2021'e, işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzadı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT
Cumhurbaşkanı'nın üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar uzatma yetkisi bulunuyor. Nakdi ücret desteği de 2 ay boyunca sürecek. Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yapılandırması için son başvuru tarihi de 1 Şubat 2021'e uzatıldı.
76 MİLYARLIK BORÇ YAPILANDIRILDI
Bugüne kadar 10 milyonun üzerinde başvurunun geldiği yapılandırmada da başvuru ve ilk taksit süreleri 1 ay uzatıldı. Süre uzatımından önce başvurular için son tarih bugün olarak belirlenmişti. Sadece vergi yapılandırmasında 17 Kasım'dan bu yana 5 milyon 600 bin vatandaş 76 milyar liralık borcunu yapılandırdı.
ÖDEMELER 5 GÜN SONRA YAPILACAK
Esnafa destek paketi kapsamında esnafa verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular dün başladı. Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplara yatırılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgın nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında 1 Aralık itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını anımsattı. Bakan Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ocak'ta yapılacağını belirterek, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını söyledi.
MİLYONLARI İLGİLENDİREN MESLEKLERİN ÜCRETLERİ BELLİ OLDU: EN AZ ALAN 3 BİN 427 TL ALACAK
Alınan karar ve gerçekleştirilen düzenleme KİT'lerdeki birçok meslek grubunu ilgilendiriyor. Sözleşmeli personel pozisyonlarına ait temel ücretler birinci grup için en düşük 4.036 lira, ikinci grup için 3.558 lira ve üçüncü grup için 3.427 lira olacak. Personelin temel ücretleri de bu sözleşmede belirlenen oranlarda artırılacak.
Başkan Erdoğan 2021'in ekonomide toparlanma ve atılım yılı olacağının altını çizmişti.