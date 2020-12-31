Milyonları ilgilendiriyor! En az alan 3 bin 427 TL alacak...

KİT'lerde mimardan baştabibe kadar birçok meslek grubundaki sözleşmeli personelin ücreti arttı, kısa çalışmada yeni başvurular Ocak ayının son gününe kadar devam edecek. İşte kimin ne kadar maaş alacağı ve hükümetin yeni yıl için aldığı 6 önemli karar;

Salgın nedeniyle İş Kanunu'na eklenen madde kapsamında iş ve hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işverence feshini yasaklayan düzenleme 17 Ocak 2021'e, işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzadı.