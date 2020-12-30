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Son dakika: THY'den yolcularına PCR testi uyarısı

Son dakika haberine göre () transit yolcularının testini varış ülkelerine göre almalarını istedi. Açıklamada, "Buna göre, transit yolcularımızın, PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını dikkate almaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.12.2020
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Son dakika: THY'den yolcularına PCR testi uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), yurt dışı çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda yolcuların, PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını dikkate alması gerektiğini duyurdu.

THY'nin sosyal hesabından yapılan açıklamada, yurt dışı çıkışlı ve Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda, uçuş öncesi PCR testi ibraz edilmesi gerekliliğinin resmi otoritelerin aldığı yeni karar uyarınca güncellendiği belirtildi.

Açıklamada, "Buna göre, transit yolcularımızın, PCR testi gerekliliği, yaş sınırı ve süre yönlendirmeleri bakımından varış ülkesi kurallarını dikkate almaları gerekmektedir." denildi.

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