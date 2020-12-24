Tarih belli oldu! 1000 TL destek ve kira yardımı başvuru ne zaman başlıyor? Başvuru tarihi ve şartlar...

Son dakika... 1000 TL destek ve kira yardımı başvuru ne zaman başlıyor? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı esnafa destek paketinin detayları belli oldu. Destekler, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan hibe ve kira desteği olarak verilecek. Esnafa yönelik hazırlanan destek paketinin detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, 1000 TL destek ve kira yardımı başvuru ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

1000 TL DESTEK VE KİRA YARDIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Destek başvuruları ve itirazlar e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunan tarafından başvuru ve eki taahhütname, elektronik ortamda onaylanacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa ve sanatkara ödenecek olan kira/hibe desteği başvurularının ocak ayının ilk haftası itibarıyla alınacağını bildirdi.

Kira desteği başvurusunda bulunanlardan, söz konusu iş yerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve iş yerini kiralayanın kimlik bilgilerini başvuru esnasında beyan etmesi istenecek. Beyanda bulunmayanlara kira desteği ödemesi yapılmayacak.

Destek başvurusunun uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi yapılacak.