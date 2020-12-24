Bankalar yıl boyunca biriken puanları yeni yıla devredecek

KART HARCAMALARINDA MARKET-GIDA VE ELEKTRONİK EŞYA ALIŞVERİŞİ ÖN PLANDA

Açıkladıkları verilerden hareketle değerlendirmede bulunan Hesapkurdu.com Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, "Hesapkurdu.com olarak yaptığımız araştırmalarda ülkemizde kısıtlamaların başladığı Mart ayında kredi kartı aramalarının zirveye çıktığını görüyoruz. Bu aramalar neticesinde yıl geneline baktığımızda kredi kartı başvurularında yüzde 79'luk bir artış saptadık. Yıl sonuna yaklaştığımız kasım ayı itibarıyla da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 3 kattan fazla bir artış söz konusu. 2020 Mart sonrası dönemlerde insanlar online alışverişe önceki dönemlerden daha çok yöneldiği için kredi kartı harcamaları da önceki dönemlere göre yüksek seyretti ve bu şekilde devam ediyor. Bu harcamalarda öne çıkan kalemler ise market-gıda harcamaları ile elektronik eşya alışverişleri olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.